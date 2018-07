Justiça liberta blogueiro acusado de incitação A Justiça do Egito libertou ontem o blogueiro e ativista egípcio Alaa Abd El-Fattah, detido havia dois meses, anunciaram sua irmã e uma fonte judicial, acrescentando que ele não poderá deixar o país. Alaa estava em prisão preventiva desde 30 de outubro, acusado de incitar a violência contra as Forças Armadas durante protesto de cristãos coptas, em 9 de outubro, no Cairo, e pelo incêndio de uma igreja.