Justiça liberta líder de esquadrão da morte do apartheid sul-africano

PRETÓRIA - A Justiça da África do Sul concedeu liberdade condicional a Eugene de Kock, líder de um esquadrão da morte patrocinado pelo governo durante o regime de apartheid no país. Ele estava preso há 20 anos.

A data e local da libertação não foi divulgada. Segundo o Ministro da Justiça, Michael Masutha, De Kock pediu que seu paradeiro permanecesse em segredo. Ainda de acordo com Masutha, a decisão foi tomada após De Kock ter ajudado as autoridades a localizar os corpos de ativistas desaparecidos durante o apartheid.

" Em razão do interesse de reconciliação nacional, eu decidi pela liberdade condicional do senhor De Kock", disse o ministro.

No ano passado, o governo negou a condicional após ter alegado que as famílias das vítimas do esquadrão não tinham sido consultadas a respeito.

O esquadrão de De Kock matou e torturou dezenas de militantes antiapartheid nos anos 70 e 80. Ele foi preso em 194 e condenado à prisão perpétua em 1996. / AP