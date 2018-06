Justiça mexicana emite veredicto sobre eleição na sexta-feira

CIDADE DO MÉXICO - O Tribunal Eleitoral Federal do México afirmou nesta quinta-feira, 30, que está pronto para emitir o veredicto sobre as contestações jurídicas contra a eleição presidencial de 1º de julho. A corte disse que ouviu todos os argumentos e que emitirá a decisão na sexta-feira, 31.

O comunicado não informou se irá ratificar a vitória de Enrique Pena Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), ou se cancelará o pleito.

A eleição foi contestada pelo candidato que ficou em segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD). Ele afirma que o PRI comprou votos e excedeu os limites legais para gastos de campanha. Pena Nieto negas as acusações.

As informações são da Associated Press.