Justiça nega habeas corpus ao assassino de Robert Kennedy

LOS ANGELES - Sirhan Bishara Sirhan, que cumpre pena de prisão perpétua pelo assassinato em 1968 do candidato à presidência Robert F. Kennedy, não conseguiu convencer o juíz federal a libertá-lo por ser inocente do crime.

Em uma decisão emitida na segunda-feira, a juíza Beverly Reid O'Connell, de Los Angeles, disse que Sirhan "não conseguiu reunir evidências que comprovassem sua inocência". Sirhan entrou com um pedido de habeas corpus, que poderia resultar em sua liberdade, em maio de 2000.

Sirhan, hoje com 70 anos, foi derrubado no chão com uma arma não mão, depois que Kennedy foi morto em 5 de junho de 1968, no Ambassador Hotel, em Los Angeles, logo depois de vencer as primárias do Partido Democrata na Califórnia. O irmão mais novo de John Kennedy morreu no dia seguinte.

Sirhan foi condenado à morte em 1969, mas sua sentença foi comutada para prisão perpétua depois que o Estado americano da Califórnia baniu a pena de morte. / REUTERS