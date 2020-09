Justiça peruana nega pedido do presidente e impeachment será votado nesta sexta-feira

LIMA - O Tribunal Constitucional do Peru rejeitou nesta quinta-feira, 17, uma medida cautelar solicitada pelo presidente Martín Vizcarra que pretendia paralisar o processo de impeachment ao qual ele será submetido.

Por cinco votos a dois, o Tribunal "decidiu rejeitar a medida cautelar proposta pelo Executivo", que abre caminho para o processo de destituição, informou a presidente da instituição, Marianella Ledesma.

Ledesma destacou que os sete magistrados do tribunal não concederam a medida cautelar porque "diante das declarações dos dirigentes políticos, o risco de vacância (do presidente) diminuiu e não há urgência manifestada". Não há possibilidade de apelação.

A magistrada também acrescentou que o tribunal decidiu analisar a ação apresentada pelo governo na última segunda-feira, 14, que solicita o detalhamento dos requisitos para que o Congresso declare a "incapacidade moral" de um presidente. A decisão pode levar semanas, afirmou.

Vizcarra deve apresentar-se ao Congresso na sexta-feira, 18. Controlada pela oposição, a câmara aprovou uma moção para destituí-lo após a revelação de que ele teria pedido que dois assessores mentissem durante uma investigação.

Com o acelerado processo, iniciado imediatamente após a divulgação de áudios comprometedores, Vizcarra corre o risco de ser retirado do poder 10 meses antes do final do seu mandato, marcado por confrontos recorrentes com o parlamento. /AFP