Justiça prossegue com julgamento de Berlusconi

Os juízes deliberaram por quatro horas antes de decidir que o julgamento deve prosseguir. A defesa também decidiu não pedir o depoimento da jovem Kharima el-Mahroug, de apelido "Ruby", que seria a última das testemunhas. "Ruby" é justamente o pivô do julgamento. Ela frequentou as festas de Berlusconi em 2010, na mansão do então premiê em Arcore, perto de Milão. A prostituição não é crime na Itália, mas explorar o lenocínio é crime, ainda mais se a vítima explorada for uma menor de idade, como era "Ruby" em 2009 e em 2010. Ela nega ter feito sexo com Berlusconi. Mas nesta segunda-feira, "Ruby", que não compareceu à audiência anterior, no começo do mês, porque estava em férias no México, foi ao tribunal e permaneceu em silêncio.

Berlusconi não compareceu à audiência e Ghedini afirmou que o cavaliere não pôde ir por causa de compromissos políticos. Os juízes disseram que Berlusconi desta vez não é candidato a primeiro-ministro e não é mais o presidente do partido político Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano) que atualmente é liderado pelo senador Angelino Alfano. Por isso, a ausência não teria justificativas.

A promotoria informou hoje que não precisa mais do depoimento de "Ruby", uma vez que já obteve as informações com várias outras testemunhas, enquanto a defesa de Berlusconi mudou de estratégia e disse que era desnecessário o depoimento da jovem marroquina como testemunha do ex-premiê.

As informações são da Associated Press.