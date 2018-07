Justiça rejeita veto a homenagem a Pinochet A Justiça do Chile rejeitou ontem um pedido para que proibisse uma homenagem ao ditador Augusto Pinochet (1915-2006), que deve ocorrer no domingo no Teatro Caupolicán, em Santiago. A solicitação havia sido feita por parentes de vítimas da ditadura chilena, uma das mais ferozes entre os regimes de força que dominaram o Cone Sul no século passado. A homenagem está sendo organizada pela Corporação 11 de Setembro, cujo nome faz referência ao dia do golpe contra Salvador Allende, em 1973.