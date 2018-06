Justiça russa acusa líder de protestos de roubo

O Ministério Público acusou Navalni de organizar uma fraude para roubar madeira da empresa KirovLes, de propriedade estatal, enquanto atuava como conselheiro não remunerado a serviço do governador da região de Kirov, resultando em perdas de quase US$ 500 mil ao orçamento regional. Navalni responderá em liberdade, mas assinou um termo comprometendo-se a não deixar Moscou enquanto responde ao processo.

O indiciamento é um marco para o presidente Vladimir Putin que, como líder da Rússia, evitou durante 12 anos a abertura de processos criminais contra líderes ativistas, prejudicando-os, em vez disso, com métodos mais brandos como detenções de curto prazo. O processo indica que agora a ansiedade do Kremlin em limitar o impacto causado por Navalni tornou-se mais forte do que o risco de uma reação política negativa. / NYT