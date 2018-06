Justin Bieber é levado para a prisão nos EUA

Imagens de televisão feitas nesta quinta-feira mostravam uma van que estaria levando o cantor da delegacia local até a cadeia do condado de Miami-Dade. A van era seguida por viaturas policiais. Depois de o veículo sair da delegacia, a polícia informou que Bieber havia indo embora.

A polícia local confirmou a prisão do astro de 19 anos e de um cantor de Rhythm and Blues conhecido como Khalil em mensagens postadas na conta oficial do Twitter do departamento de polícia de Miami Beach.

Segundo a polícia, Bieber dirigia uma Lamborghini e Khalil, uma Ferrari.

Os oficiais viram dois carros competindo às 4h09 desta quinta-feira. Dois outros veículos estavam aparentemente bloqueando a área, informou o porta-voz da polícia de Miami Dade, sargento Bobby Hernandez à emissora de televisão WSVN.

Pela lei da Flórida, considera-se que uma pessoa com menos de 21 anos dirige alcoolizada se tiver 0,02% ou mais de álcool no sangue, nível que pode ser alcançado com apenas um drinque. Para maiores de 21 anos, o nível é de 0,08%. Fonte: Associated Press.