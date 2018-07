Kabila lidera eleição no Congo em resultado parcial A comissão eleitoral da República Democrática do Congo disse que o presidente do país, Joseph Kabila, liderava a eleição deste sábado, recebendo 50,3% dos votos contabilizados até o momento, bastante à frente de seu concorrente, Etienne Tshisekdi, que recebeu 34,4%. Cerca de 33% das urnas foram apuradas. As informações são da Associated Press.