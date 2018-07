Kabila vence as eleições no Congo com 49% dos votos Resultados provisórios publicados nesta sexta-feira pela Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo (antigo Zaire) deram a vitória ao presidente Joseph Kabila, reeleito para mais um mandato com 49% dos 18,1 milhões de votos. O líder da oposição Étienne Tshisekedi obteve 32% dos votos, de acordo com os resultados anunciados pelo chefe da comissão, Daniel Ngoy Mulunda.