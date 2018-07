Kadafi aparece na TV jogando xadrez com visitante russo

MOSCOU - Enquanto o mundo espera o próximo lance de Muamar Kadafi na arena política, o líder da Líbia apareceu jogando xadrez com um visitante russo, chefe da Federação Mundial de Xadrez. A entidade é comandada pelo excêntrico Kirsan Ilyumzhinov, até o ano passado o líder da república de maioria budista russa da Kalmykia.

A televisão estatal líbia mostrou Kadafi, vestido com uma bata negra e usando óculos escuros, jogando xadrez na noite de ontem com a visita. O líder líbio parecia um pouco em dúvida sobre as regras do jogo.

A agência russa Interfax citou Ilyumzhinov, dizendo que Kadafi afirmou a ele que não tinha intenção de deixar a Líbia. Não estava claro o local do encontro. O complexo de Kadafi em Trípoli foi alvo de uma série de ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), inclusive ontem.

Kadafi enfrenta há meses um movimento para que deixe o comando do país, com forças oposicionistas tomando várias posições, sobretudo no leste. Ele mantém, porém, o controle sobre a capital, apesar dos ataques da Otan contra as forças oficiais. A aliança tem um mandato do Conselho de Segurança da ONU autorizando esses ataques, para proteger civis. As informações são da Associated Press.