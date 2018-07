Kadafi colocou minas em refinarias, dizem rebeldes

Segundo ele, os soldados leais a Kadafi teriam colocado as armadilhas, que destruirão a infraestrutura da cidade caso o ditador perca o controle sobre Brega. Explosivos também teriam sido instalados em dutos.

Brega é um dos principais centros da indústria do petróleo líbia. Antes dos combates, a cidade portuária armazenava, processava e embarcava o combustível em navios. "Lamentavelmente, Brega é hoje um enorme campo minado", disse Jibril a jornalistas após se reunir com a ministra das Relações Exteriores da Espanha, Trinidad Jiménez. "Descobrimos que colocaram minas em todos os lugares."

ONGs já haviam acusado o regime Kadafi de usar minas terrestres. A Human Rights Watch e os jornal The New York Times revelaram que Trípoli usou bombas de cacho contra civis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.