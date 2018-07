Kadafi é enterrado durante a noite, dizem autoridades O corpo do ex-líder da Líbia Muamar Kadafi foi enterrado na noite de segunda-feira para terça-feira, em um local não revelado, após ter ficado exposto ao público durante dias em uma câmara fria, afirmou um membro do conselho militar de Misurata na terça-feira. A fonte, pedindo anonimato, afirmou que os restos mortais foram enterrados "durante a noite, em uma cerimônia religiosa", junto com os corpos de seu filho Mutassim e do ex-ministro da Defesa Abu Bakr Yunis Jaber.