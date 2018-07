Kadafi está morto, afirma Mahmoud Jibril

TRÍPOLI - O ex-governante da Líbia, Muamar Kadafi, de 69 anos, foi morto na Líbia nesta quinta-feira, 20, informou o primeiro-ministro interino do país do Magreb, Mahmoud Jibril.

Kadafi foi morto na sua cidade natal de Sirte, último reduto dos seus partidários no oeste da Líbia, onde o ex-governante entrincheirado resistia aos bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e aos ataques das tropas do novo governo líbio.

O filho de Kadafi, Mutassim, também foi morto na conquista da cidade pelos ex-insurgentes. Um pouco mais cedo, Jibril informou oficialmente os Estados Unidos sobre a morte de Kadafi. Ainda não está claro se Kadafi foi morto num bombardeio da Otan ou por combatentes do novo governo líbio durante o assalto final a Sirta.

Mais cedo, tropas insurgentes invadiram Sirte com apoio dos caças da Otan. O enviado especial da Rússia para a Líbia, Mikhail Margelov, alertou que a morte da Kadafi não significa que os combates irão cessar imediatamente na Líbia. "Hoje o problema na Líbia não é a vida e a morte de Kadafi. O problema é consolidar uma sociedade fragmentada e fortalecer as Forças Armadas", disse Margelov.

Ensanguentado, o corpo do "Rei dos Reis da África", como Kadafi se autodenominou várias vezes, foi jogado na caçamba de uma picape e então levado de Sirte a Misurata, cidade que as forças do ex-governante bombardearam durante meses na guerra civil a partir de fevereiro.

Associated Press