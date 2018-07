Kadafi financiou Sarkozy, diz site As suspeitas de que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, teve sua campanha à presidência em 2007 financiada com dinheiro ilegal oriundo do regime de Muamar Kadafi, na Líbia, ficaram mais fortes ontem. O site Médiapart publicou uma reportagem indicando que o ex-chanceler da Líbia, Moussa Koussa, teria ordenado a transferência de € 50 milhões destinados à campanha. A reportagem é acompanhada do suposto documento assinado por Koussa. Segundo a porta-voz da campanha de Sarkozy, Nathalie Morizet, as denúncias do Médiapart são "uma manipulação grosseira da parte de François Hollande."