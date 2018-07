Kadafi ganhou tempo com ajuda de rede subterrânea

A morte de Muamar Kadafi não foi resultado de uma operação militar, limpa na essência e eficiente na técnica, como o ataque americano contra o esconderijo de Bin Laden, em maio, mas é consequência da interferência direta das forças da coalizão na ação dos rebeldes da Líbia.

Vilão da história durante a maior parte dos 42 anos em que se manteve no poder, Kadafi sabia bem como deveria agir para desaparecer aos olhos do inimigo. A rede de vias subterrâneas que construiu sob a capital, Trípoli, com dimensões equivalentes a das ruas da superfície, interligando grandes abrigos, protegidos com cúpulas de cerâmica destinadas a disfarçar a emissão de sinais de comunicações e de processamento de dados, servem de referência.

No campo de batalha, as forças do Conselho Nacional de Transição (CNT) começaram mal, perdendo espaço, pessoal e equipamentos para as tropas regulares. Como um exército improvisado, grupos despreparados, mesclados por militares desertores, circulavam pelo país com suas armas. A manutenção de posições e o eventual avanço eram garantidos pelo bombardeio aéreo, intenso e diário, dos 180 aviões da coalizão internacional.

Há pouco menos de quatro meses o quadro mudou. Nessa época, o chefe da polícia política líbia, Abdulah Al-Sinuse, declarou que havia times das forças especiais britânicas e francesas atuando clandestinamente no treinamento dos rebeldes. Não houve resposta do comando conjunto, mas a eficiência cresceu. Pela primeira vez foi divulgado que o contingente chegava a 18 mil, com 40 tanques e 70 blindados leves.

Kadafi foi encontrado em um cano de esgoto depois de ter seu plano de fuga abortado por meio de um bombardeio de precisão contra o comboio que supostamente o levaria para território estrangeiro. A localização e o rastreamento que antecederam esse momento apresentam todas as características dos projetos de alta tecnologia digital, uma combinação do trabalho de satélites, aviões de inteligência e, talvez, de agentes na área.

Capturado, espancado, cortado a faca, Kadafi pediu para não ser baleado mas tomou tiros de 9 milímetros, disparados por "alguém, não sabemos quem", como disse aos jornalistas uma testemunha, orgulhosa em ter consigo a pistola dourada tomada do ditador.

Para o CNT, Kadafi não poderia ser preso, levado para o Tribunal de Haia e processado. Acima de tudo, não deveria ser ouvido. Hábil negociador, o "cachorro louco do Oriente Médio", na definição do ex-presidente dos EUA Ronaldo Reagan, esteve nas sombras e nos bastidores dos negócios internacionais por tempo demais.