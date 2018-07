Kadafi morreu após a captura de Sirta, diz Al Jazeera

Outro integrante do CNT, Abdul Hakim Al Jalil, comandante da 11ª Brigada, afirmou à emissora ter visto o corpo do chefe das Forças Armadas de Kadafi, Abu Bakr Younus Jabr. Ele também disse que o ex-porta-voz do líder líbio, Moussa Ibrahim, foi capturado nas proximidades de Sirta.

O comandante de campo do CNT, Jamal abu-Shaalah, afirmara anteriormente à Al Jazeera que Kadafi havia sido capturado, mas não estava claro se ele estava vivo ou morto.

A informação sobre a captura de Kadafi foi divulgada logo após a notícia da tomada de Sirta, a cidade natal de Kadafi, pelas forças do CNT. (Priscila Arone)