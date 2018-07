A conversa dos dois líderes não trouxe avanços em relação ao plano regional de paz. A UA prevê uma trégua e reformas políticas, mas não atende à demanda dos rebeldes da renúncia de Kadafi. O plano da UA inclui ainda o fim dos ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país. As informações são da Dow Jones.