Kadafi rejeita reconhecimento de governo rebelde

"Não me interessa quais países reconhecem o conselho de transição dos rebeldes. Digam à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para levantar a bandeira branca e pedir perdão", afirmou Kadafi. "Vocês dizem que Kadafi está acabado, então por que todas essas pessoas estão aqui se manifestando? O povo líbio vai resistir. Eles nunca desistirão", garantiu, referindo-se a seus governados.

Não se sabe onde o líder do país está vivendo, porém seus comentários claramente repercutiam a decisão tomada por Washington e outros países para reconhecer formalmente a oposição como único representante legítimo do povo líbio.

O chamado Grupo de Contato para a Líbia afirmou hoje, em comunicado, que "o regime de Kadafi não tem mais autoridade legítima na Líbia". Com o reconhecimento do Conselho de Transição, fica aberto o caminho para o envio de verbas para as forças rebeldes. As informações são da Associated Press.