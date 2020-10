Crise do coronavírus domina início de único debate de vices nas eleições americanas de 2020

SALTA LAKE CITY - Os candidatos à vice-presidência americana, o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris, se enfrentam agora em um debate que ganhou mais relevância após a infecção do presidente Donald Trump pelo novo coronavírus. A doença do presidente, de 74 anos, somada às preocupações sobre o estado físico e a idade de seu rival, Joe Biden, três anos mais velho, aumenta o interesse pelo debate entre os vices, que acontece em Salt Lake City, Utah.

Mediado pela jornalista Susan Page, do USToday, o debate foi aberto, como já era esperado, com a crise de coronavírus nos EUA. Page pergunta a Kamala Harris, primeira mulher negra a disputar o cargo de vice-presidente dos EUA, o que um governo liderado por Biden teria feito diferente.

Kamala apresenta números da crise no país, de mortos e casos, e diz que o governo Trump escondeu fatos e, até hoje, não tem um plano para lidar com a crise, sem detalhar como um governo democrata agiria.

O vice-presidente, calmo e respeitoso, discorre sobre como a administração Trump "colocou a saúde dos americanos em primeiro lugar" e fez o que nenhum outro presidente fez. "O que quer que esse governo esteja fazendo, claramente não está funcionando", responde Kamala.

"Vamos falar sobre respeitar o povo americano. Você respeita o povo americano quando diz a verdade. Você respeita o povo americano quando tem a coragem de ser um líder, falando daquelas coisas que você pode não querer que as pessoas ouçam, mas elas precisam ouvir para se protegerem", disse Kamala. "Os americanos já sacrificaram muito por causa da incompetência desta administração."

"O povo americano tem se manifestado nos últimos oito meses - eles receberam os fatos, estão dispostos a colocar a saúde de suas famílias, de seus vizinhos e de pessoas que nem mesmo conhecem em primeiro lugar. O presidente Trump e eu temos grande confiança no povo americano e em sua capacidade de pegar essas informações e colocá-las em prática ”, disse Pence.

A menos de um mês das eleições de 3 de novembro, a infecção de Trump recoloca a pandemia entre os temas principais do debate. Os candidatos estão separados por proteções de acrílico e a distância entre ambos aumentou para quase quatro metros.

Essa pode ser uma grande oportunidade para a senadora Kamala Harris, de 55 anos, ex-procuradora que teve uma grande desempenho nos debates das primárias democratas, algo que não foi traduzido por um aumento nas intenções de voto.

A covid-19 será a terceira maior causa de mortes este ano entre os americanos. E com o anúncio da infecção do presidente, todos os olhos estarão voltados para Pence, de 61 anos, que lidera desde fevereiro a célula responsável pelo combate à pandemia no país.

Esse cristão evangélico tradicional compareceu a um evento na Casa Branca em 26 de setembro para a indicação da juíza conservadora Amy Coney Barrett à Suprema Corte. Embora vários participantes, incluindo o presidente e a primeira-dama, Melania, tenham testado positivo para covid-19 desde então, Pence não foi infectado.

Ele mencionou esse fato à mediadora quando ela questionou como o governo poderia promover um evento como esse no meio de uma pandemia.

Um ponto fraco para Pence é sua função como coordenador do grupo de crise do governo para lutar contra a covid-19. A seu favor, estão sua trajetória e experiência como locutor de rádio, o que lhe permitiu um bom desempenho no debate dos candidatos a vice-presidente em 2016./Com AFP