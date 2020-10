Kamala Harris suspende campanha presencial após integrante de equipe testar positivo para covid-19

WASHINGTON - A campanha democrata de Joe Biden interrompeu a campanha presencial da senadora Kamala Harris no domingo, depois que duas pessoas que viajaram com ela testaram positivo para o coronavírus, a campanha anunciou na manhã de quinta-feira, 15.

A diretora de comunicações de Harris, Liz Allen, e um membro da tripulação do voo testaram positivo, disse a campanha. A própria Harris deu negativo na quarta-feira.

“A senadora Harris não manteve contato próximo, conforme definido pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), com nenhum desses indivíduos durante os dois dias anteriores aos testes positivos; como tal, não há exigência de quarentena”, disse a gerente de campanha de Biden, Jennifer O'Malley Dillon, em um comunicado.

“Independentemente disso, devido a um excesso de cautela e em linha com o compromisso de nossa campanha com os mais altos níveis de precaução, estamos cancelando a viagem da senadora Harris até o domingo.”

Harris tinha uma campanha programada na Carolina do Norte na quinta-feira e em Ohio na sexta-feira. Ela pretende voltar à campanha na segunda-feira, disse o comunicado.

“Serei transparente com vocês sobre qualquer resultado de teste que eu receber”, escreveu Harris no Twitter na quinta-feira. “Enquanto isso lembre-se: use máscara, pratique o distanciamento social e lave as mãos regularmente. É possível parar a propagação.”

A campanha disse que também cancelaria as viagens do marido de Harris, Douglas Emhoff, na quinta-feira, mas que ele retomaria a campanha na sexta-feira. A campanha começou a rastrear contatos, disse o comunicado, “para notificar todos que entraram em contato com os indivíduos durante a janela de infecção potencial.”

Em uma teleconferência com repórteres, O'Malley Dillon disse que Harris seria testada novamente na quinta-feira e que Joe Biden continuaria com sua programação. Ele está programado para aparecer em um evento na Filadélfia, que será transmitido pela ABC esta noite. O último teste conhecido de Biden foi na segunda-feira; a campanha disse que o teste foi negativo.

“Ele não estava em contato próximo com nenhum desses indivíduos”, disse O'Malley Dillon.

Allen, contaminada pela covid-19 e um membro da tripulação estavam em um vôo com Harris em 8 de outubro, um dia após o debate sobre a vice-presidência. Biden e a Harris fizeram campanha juntos no Arizona naquele dia, mas chegaram ao estado separadamente.

Allen e o membro da tripulação mais tarde "participaram de eventos pessoais, não relacionados à campanha", disse O'Malley Dillon em seu comunicado. Posteriormente, eles tiveram que ser testados.

Todos os outros membros da equipe que estavam no voo com eles tiveram resultados negativos desde 8 de outubro, disse a campanha.