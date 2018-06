Karzai critica EUA por investigação de morte de civis

Durante uma reunião com os familiares dos 16 civis afegãos assassinados no domingo no sul do país, Karzai disse que a delegação que ele enviou para investigar o crime não recebeu a cooperação que os afegãos esperavam das autoridades norte-americanas.

No encontro, os parentes dos mortos afirmaram que deve ter havido mais de um atirador e disseram que não receberam todas as informações pedidas aos norte-americanos.

Anteriormente, autoridades afegãs haviam dito que há imagens de um circuito de segurança à qual não tiveram acesso. "Isto está durando muito tempo. Certamente estamos ficando sem paciência", afirmou Karzai aos jornalistas no final da reunião. "Esta forma de agir, este comportamento não podem ser tolerados", disse ele.

O líder afegão destacou que quer um bom relacionamento com os Estados Unidos, mas que isso está se tornando cada vez mais difícil. Ele insistiu que os Estados Unidos precisam respeitar a cultura e as leis afegãs. As informações são da Associated Press.