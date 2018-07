Karzai diz que apoiaria vizinho contra EUA

RAY RIVERA, SANGAR SAHMI , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Dias depois de conversar com a secretária de Estado, Hillary Clinton, e de acusar o Paquistão de abrigar os inimigos do seu governo, o presidente Hamid Karzai, do Afeganistão, declarou que o seu país apoiaria o Paquistão se este entrasse em guerra contra os Estados Unidos.

Sem sugerir a iminência de um conflito, ele tentou tranquilizar o Paquistão depois de meses de crescentes tensões entre os dois vizinhos, e, ao mesmo tempo, instar Islamabad a cortar seus laços com os militantes extremistas que se abrigam no país.

Mas os comentários, transmitidos neste final de semana pela televisão paquistanesa, mostram, mais uma vez, a capacidade de Karzai de surpreender seus patrocinadores ocidentais

"Deus não permita, mas se houver uma guerra entre o Paquistão e os Estados Unidos, o Afeganistão estará do lado do Paquistão", disse na entrevista à Geo Television. E acrescentou que o Afeganistão apoiará o Paquistão em um conflito militar com qualquer outro país, até mesmo o seu maior rival, a Índia, que recentemente assinou um acordo de parceira estratégica com o Afeganistão.

"Se o Paquistão for atacado, e se o povo do Paquistão precisar de ajuda, o Afeganistão estará aqui com vocês", afirmou Karzai. "O Afeganistão é um irmão".

"Mas", acrescentou, "como nós sabemos, todos temos objetivos comuns e precisamos de mútua colaboração para resolver problemas comuns. Não está se tratando de guerrear um contra o outro, mas de usar uma abordagem conjunta contra uma ameaça aos nossos três países, representada pelos rebeldes e pelos terroristas que atacam afegãos, paquistaneses e americanos".

Gavin Sundwall, porta-voz da embaixada americana em Cabul, disse ter solicitado explicações a respeito dos comentários ao governo afegão.

Um diplomata europeu de alto escalão, que não quis ser identificado, disse que as declarações geraram perplexidade.

"Estou tentando entender o que ele realmente quis dizer", afirmou. "Gostaria de que fôssemos esclarecidos a este respeito. Não é a primeira vez que ele faz afirmações controvertidas".

O diplomata acrescentou que com as declarações talvez o presidente quisesse tranquilizar o Paquistão, cuja cooperação Karzai considera necessária para convencer o Taleban a participar de conversações de paz.