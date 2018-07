Karzai diz que estuda antecipar eleições O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, afirmou ontem que está considerando convocar eleições presidenciais para 2013, um ano antes do que estava previsto. O líder afegão declarou que sua intenção é evitar que a transição política coincida com a retirada das tropas da Otan de seu país. No entanto, não ficou clara a seriedade da proposta, já que Karzai - cujo mandato de cinco anos expira em maio de 2014 - não tem autoridade para antecipar eleições, de acordo com a Constituição do país.