Karzai é favorável a acordo de segurança com os EUA O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, se declarou favorável a um acordo de segurança com os Estados Unidos, permitindo que algumas das tropas norte-americanas permaneçam no país após 2014 - prazo anunciado para a retirada das forças militares dos EUA. Karzai, no entanto, pediu algumas "garantias", mas não forneceu mais detalhes sobre as exigências.