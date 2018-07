Karzai impõe condições para acordo com EUA O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, disse ontem que só fechará um acordo de longo prazo com os Estados Unidos se suas demandas forem atendidas. A Casa Branca pleiteia manter tropas americanas no país mesmo após a retirada das forças da Otan, prevista para ser concluída em 2014. Entre as condições estão a transferência do controle de presos afegãos sob custódia americana e o fim das buscas em casas de civis.