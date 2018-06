Karzai pede que Paquistão ajude com Taleban

Karzai viajou nesta segunda-feira a Islamabad para um encontro com Sharif, a primeira visita do presidente do Afeganistão ao Paquistão desde que o novo governo assumiu o poder em junho. Durante a breve passagem de um dia, Karzai reiterou a demanda de seu governo para que o Paquistão use sua relação com o Taleban afegão para persuadir os insurgentes a irem à mesa de negociações com Cabul.

Em um breve pronunciamento à imprensa, Karzai disse que espera que o Paquistão ajude "em prover oportunidades ou uma plataforma de conversações entre o Alto Conselho da Paz e o movimento Taleban".

A tentativa intermediada pelos EUA de avançar com as negociações entre o governo de Cabul e representantes do Taleban fracassaram no início do semestre, e o Taleban, até agora, tem se recusado a entrar em diálogo direto com o Alto Conselho da Paz de Karzai. O Conselho é composto por um grupo de afegãos influente e ex-militantes encarregados pelo presidente afegão de trazer o Taleban para negociações de paz.

Por sua vez, Sharif disse que Islamabad oferece "apoio forte e sincero de paz e reconciliação no Afeganistão", a formulação habitual da posição do Paquistão. Os dois líderes leram breves declarações e não responderam perguntas de repórteres, dando pouca indicação de qualquer novo avanço nas relações entre os vizinhos. Fonte: Dow Jones Newswires.