Karzai pede que Taleban pare de matar inocentes O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pediu nesta quinta-feira que o Taleban baixe as armas e participe do processo político. Os comentários do líder afegão foram feitos em um discurso no início do feriado religioso Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã.