Kate Middleton faz primeiro discurso oficial em público

A duquesa, que apareceu com um elegante vestido azul, foi encarregada de inaugurar as novas instalações da organização beneficente East Anglia's Children's Hospices, que oferece tratamento e apoio às crianças com doenças terminais, na cidade de Ipswich, situada no leste da Inglaterra.

Diante dos integrantes dessa organização, da qual é patrona, Kate pronunciou umas breves palavras de elogio ao novo centro e também a sua atividade.

Com uma voz suave e sorriso no rosto, a esposa do príncipe William pronunciou seu primeiro discurso com frases curtas e apoiadas em uma folha de papel, que, às vezes, era consultada pela duquesa sem o menor constrangimento.

Desta maneira, a duquesa, que fez questão de afirmar que seu marido gostaria de estar presente neste ato, foi muito bem em sua primeira "prova" do discurso em público.

Desde o mês de fevereiro, quando o príncipe William partiu em direção às Ilhas Malvinas para realizar um treinamento militar, Kate participou de inúmeros atos oficiais sozinha, confirmando sua grande popularidade dentro da monarquia britânica.

Na última sexta-feira, Kate também demonstrou suas habilidades como jogadora de hóquei na grama, esporte que praticou durante sua infância, ao participar de um treino com as equipes que vão representar o Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Londres.