Kate Middleton foi vítima de escutas ilegais A duquesa Catherine Middleton, mulher do príncipe William, teria sido vítima de escutas telefônicas ilegais por parte do tabloide News of the World, segundo a imprensa britânica. A Scotland Yard confirmou que investigará o caso. O telefone de Kate foi grampeado dias antes do casamento. Um detetive particular teria realizado escutas de diversas personalidades públicas. Tanto o Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica, quanto o gabinete de William não comentaram o caso.