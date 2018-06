Kate Middleton segue passos de Diana e faz primeiro pronunciamento público

Em seu primeiro discurso público desde o casamento com o príncipe William, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, seguiu os passos da princesa Diana, ao falar à plateia de uma instituição de caridade na Grã-Bretanha nesta segunda-feira.

Sem a presença do príncipe, Kate falou para centenas de pessoas na abertura de uma clínica para crianças pertencente à rede East Anglia Children's Hospices (Hospitais para Crianças de East Anglia, ou Each na sigla em inglês).

Ela agradeceu aos coordenadores da instituição por fazê-la sentir-se bem-vinda e acrescentou que William adoraria o local.

A duquesa de Cambridge admitiu que a visita serviu para desfazer uma série de preconceitos.

"Longe de ser um lugar clínico e depressivo para crianças doentes, trata-se de um lar. O mais importante de tudo é que um lugar familiar, um lugar divertido", disse.

"O que vocês fazem é tão inspirador. É um exemplo brilhante de apoio e cuidado, não só aqui, mas em hospitais para crianças por todo o país. Os sentimentos que vocês despertam - sentimentos de amor e esperança - oferecem para essas famílias a oportunidade de viver uma vida que elas nunca acharam que pudessem viver", acrescentou.

Treinamento

Desde o casamento, Kate assumiu a presidência de quatro instituições de caridade, entre elas a Treehouse, nova divisão da Each, inaugurada por ela nesta segunda-feira.

Ela segue assim os passos de Diana, que, em 1989, abriu o primeiro hospital infantil do que viria a se tornar a rede Each.

A visita, acompanhada por diversas autoridades locais e regionais e ainda por centenas de moradores, dá uma prévia do que podem ser os próximos anos na vida da duquesa.

Para o especialista da BBC em monarquia, Peter Hunt, o fato de a primeira grande aparição pública de Kate só ocorrer agora, 11 meses após o casamento, mostra uma preocupação em preservá-la e "treiná-la" para que o contato com sua "nova realidade" não seja traumático, como o que ocorreu com Diana.

A mãe de William fez seu primeiro discurso público apenas três meses depois de casar-se com o príncipe Charles.

"Seu filho, e marido de Kate, conhece os problemas que Diana enfrentou. William está determinado a evitar que a história se repita. Daí a maneira mais tranquila com a qual a duquesa está tendo contato com o futuro com o qual se casou", avalia Hunt.

Após o discurso nesta segunda-feira, Kate disse aos convidados que achou a experiência "um teste de nervos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.