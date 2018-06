Kate Middleton vai reassumir atividades reais

Autoridades do palácio real informaram nesta sexta-feira que o príncipe William e Kate vão receber o presidente de Singapura, Tony Tan, quando ele chegar para uma visita de Estado de quatro dias, em 21 de outubro. A participação da duquesa será confirmada nas próximas semanas.

Kate cancelou diversos compromissos com o início da segunda gravidez, no começo de setembro. Autoridades afirmaram na época que ela estava sendo tratada no Palácio de Kensington, devido a seus enjoos matinais. No trimestre inicial da sua primeira gravidez, do príncipe George, Kate também se sentiu assim. Fonte: Associated Press.