Kate Middleton visita o Harlem com a primeira-dama de Nova York

NOVA YORK - Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, visitou nesta segunda-feira, 8, o bairro do Harlem com a primeira-dama de Nova York, Chirlane McCray, enquanto o príncipe William se reunia na Casa Branca com o presidente americano Barack Obama.

Kate chegou às 11h (local) ao Northside Center for Child Development, no Harlem, onde foi recebida pela mulher do prefeito da cidade, que foi a anfitriã do passeio pelas instalações.

Usando um elegante casaco preto para se proteger do frio na cidade, onde a temperatura está cerca de cinco graus abaixo de zero, a duquesa conversou com alguns estudantes e ajudou os voluntários a embrulhar presentes. A duquesa está grávida do segundo filho do casal.

Duas crianças com buquês de flores a esperavam na saída do centro, e centenas de pessoas que cumprimentaram a duquesa antes de ela ir para a residência do cônsul de seu país na cidade para presidir um almoço com empresários e artistas britânicos.

À noite o casal assistirá a uma partida da NBA entre os Brooklyn Nets e os Cleveland Cavaliers.

Na terça-feira, 9, eles visitarão o monumento e o museu dedicados aos atentados de 11 de setembro de 2001 e irão a um jantar no Metropolitan Museum. O príncipe participará também de um evento no Empire State Building com o prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

Esta é a primeira viagem de Kate ao exterior desde o anúncio da gravidez do segundo filho do casal, uma menina, que será a quarta na linha de sucessão ao trono após seu irmão, o príncipe George. / EFE