Keiko e Humala entram empatados na reta final no Peru Os candidatos à presidência do Peru, Keiko Fujimori - filha do ex-presidente Alberto Fujimori - e Ollanta Humala, entram na última semana de campanha empatados nas pesquisas de intenção de voto. Em dois levantamentos divulgados ontem, a diferença entre ambos é inferior à margem de erro.