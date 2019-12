Keiko Fujimori enfrentará nova ordem de prisão em 26 de dezembro

A líder da oposição peruana Keiko Fujimori enfrentará em 26 de dezembro um novo pedido de detenção preventiva apresentado pelo Ministério Público como parte das investigações por suposta lavagem de dinheiro ligada à empresa Odebrecht.

LEIA TAMBÉM > Promotor estende investigação de Keiko Fujimori e analisa nova ordem de prisão

A audiência para analisar esta medida contra Fujimori, que permaneceu na prisão por 13 meses antes de ganhar liberdade há duas semanas, foi classificada como "inadiável" pelo juiz Víctor Zúñiga, responsável pelo Quarto Tribunal Nacional de Investigação Preparatória. A resolução do juiz foi divulgada nesta quinta-feira, 12.

O magistrado disse que a audiência da ordem começará às 9h do horário local na quinta-feira, 26 de dezembro, na sala do tribunal, localizada no centro histórico de Lima.

Um novo cenário. A decisão judicial foi anunciada dois dias após o promotor Pérez estender a investigação que se segue contra Fujimori para incluir a suposta comissão dos crimes de associação ilícita, organização criminosa e declaração falsa e fraude processual.

Até então, Pérez investigava a líder do partido Força Popular por crime de lavagem de dinheiro. Fujimori teria recebido um milhão de dólares de origem ilegal da Odebrecht para financiar suas campanhas eleitorais. Agora, o promotor também pediu que uma empresa imobiliária pertencente ao marido de Fujimori, o americano Mark Vito Villanella, fosse considerada na extensão da investigação.

Perez também incluiu personagens ligados à Força Popular e ao ambiente mais próximo de Keiko, incluindo Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona e Jorge Trelles.

O promotor considerou entre os novos elementos o testemunho do empresário Jorge Yoshiyama, sobrinho de Jaime Yoshiyama, que colabora com a Justiça e afirma que Fujimori sabia das contribuições da Odebrecht em suas campanhas eleitorais.

Além disso, os empresários Dionisio Romero e Vito Rodríguez, dos grupos Credicorp e Gloria, que alegaram ter entregado à Fujimori diretamente US $ 3,65 milhões e US $ 200.000 em dinheiro, respectivamente, disseram ao Ministério Público há três semanas que os valores não foram declarados.

Nesse sentido, Pérez disse que informações falsas sobre receitas e despesas foram apresentadas nas campanhas eleitorais da Força Popular e que a supervisão das finanças dos partidos políticos foi ridicularizada. /EFE