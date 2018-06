Keita vence eleição e se torna presidente do Mali O ex-primeiro-ministro Ibrahim Boubacar Keita foi anunciado nesta quinta-feira como novo presidente do Mali. Em uma declaração transmitida ao vivo, o Ministério do Interior informou que Keita recebeu 77,6% dos votos no segundo turno, em comparação com a taxa de 22,4% dos votos obtida pelo ex-ministro de Finanças, Soumaila Cisse.