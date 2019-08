Kelly Knight Craft é confirmada como nova embaixadora dos EUA na ONU

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos confirmou na quarta-feira, 31, que Kelly Knight Craft será a nova embaixadora do país na ONU, em substituição a Nikki Haley, que deixou o cargo no fim de 2018.

Kelly foi indicada para o posto em fevereiro depois de atuar como embaixadora dos EUA em Ottawa durante as renegociações do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) com o Canadá e o México.

A nomeação da diplomata, de 56 anos, recebeu 56 votos a favor e 34 contra. Cinco senadoras democratas apoiaram a escolha de Donald Trump para substituir Nikki, que foi uma das figuras mais conhecidas do governo durante o período em que ficou na ONU.

Trump indicou inicialmente Heather Nauert, ex-porta-voz do Departamento de Estado, para o cargo. No entanto, a também ex-jornalista da "Fox News" decidiu desistir da candidatura em fevereiro, antes de ser avaliada pelo Senado, por "motivos familiares".

Casada desde 2016 com o bilionário do setor de mineração Joe Craft, executivo-chefe da Alliance Resource Paterns, a nova embaixadora está entre as pessoas que doou dinheiro para a campanha eleitoral de Donald Trump.

Segundo o jornal Washington Post, Kelly e Joe Craft estão na lista VIP de hóspedes do Trump Hotel de Washington e são clientes assíduos do local. Os dois doaram US$ 1,5 milhão a candidatos republicanos nas eleições de 2016, sendo US$ 270 mil para o agora presidente.

Além disso, segundo o site Politico, Joe Craft doou US$ 1 milhão para a cerimônia de posse de Trump. / EFE