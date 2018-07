Kelpers pretendem mostrar que querem 'manter o status' "Queremos mostrar ao mundo, por meio do referendo, que os moradores das ilhas pretendemos manter o status", disse ontem em Nova York Roger Edwards, membro do Conselho Legislativo das Malvinas/Falklands. Ele acrescentou que "duvida de uma mudança no comportamento da presidente da Argentina", independentemente do resultado do referendo. Ainda assim, tentará falar com Cristina Kirchner durante a visita dela a Nova York para participar de um evento na ONU. Outro membro do Conselho Legislativo classificou o governo argentino como "regime". / G.C.