Kerry acredita nas negociações de paz no Oriente Médio

Kerry disse em entrevista com a imprensa nesta segunda-feira em Bogotá que conversou sobre os anúncios com o principal negociador de Israel. Ele também está tentando falar com o primeiro-ministro israelense, Benjamim Netanyahu, que passou por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia neste final de semana.

Israel aprovou a construção de aproximadamente mais 1.200 casas em assentamentos neste domingo, este foi o terceiro anúncio em uma semana. Esses anúncios alimentam os temores dos palestinos de haver uma nova onda de construções com o aval dos EUA.

Kerry disse que o governo dos EUA considera ilegítimos os assentamentos. Ele disse que a critica por parte dos palestinos dá suporte à necessidade de restabelecer as negociações rapidamente. Fonte: Associated Press.