Kerry acusa Rússia de dificultar uma negociação de paz na Síria

WASHINGTON - O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, acusou a Rússia na terça-feira de tornar ainda mais complicado o início de uma verdadeira negociação de paz na Síria.

"As atividades da Rússia em Alepo, atualmente, estão fazendo com que seja muito mais difícil que se sentem em uma mesa e tenham uma conversa séria", disse Kerry a uma jornalista em Washington, após reunião com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry.

Nos últimos dias, a região de Alepo foi palco de uma grande ofensiva do regime sírio, que contou com apoio aéreo da Rússia. A ação resultou na fuga em massa de pessoas em direção à fronteira da Síria com a Turquia.

"Pedimos à Rússia, e voltamos a pedir à Rússia, que se una ao esforço para conseguir um cessar-fogo imediato e um acesso humanitário completo", afirmou o secretário de Estado.

"Não somos cegos, somos muito conscientes do quão crucial é este momento. A Rússia tem que contribuir de uma forma significativa, permitindo que a oposição e outros grupos se sentem à mesa e criem uma atmosfera na qual possa haver uma negociação", completou.

Kerry chega nesta quarta-feira, 10, a Munique, na Alemanha, para participar da reunião do Grupo Internacional de Apoio à Síria e da Conferência de Segurança de Munique (MSC), encontro que também terá a participação de Serguei Lavrov, Ministro das Relações Exteriores da Rússia.

"Chegaremos a este encontro em Munique com grandes esperanças. É um encontro que dirá muito sobre o caminho que fica por percorrer", disse o chefe da diplomacia americana.

A reunião em Munique será fundamental para que sejam definidas posturas após a suspensão das conversas de paz para a Síria, em Genebra, que foram abandonadas pela oposição síria diante dos bombardeios da força aérea russa.

Segundo informações da agência de notícias Interfax, autoridades russas teriam respondido às afirmações de Kerry - de que as forças aéreas da Rússia estão causando mais mortes na Síria - dizendo que elas são irresponsáveis. /EFE