Kerry acusa Síria de cruzar 'linha vermelha global'

Kerry, falando em Paris, está na Europa em busca de apoio para uma ofensiva militar contra Assad. "O deplorável uso de armas químicas por Assad cruzou uma linha vermelha internacional, global."

Os países árabes estão divididos sobre um ataque contra a Síria. De acordo com a BBC, a Arábia Saudita e o Catar são favoráveis, enquanto a Jordânia e o Líbano se mostram cautelosos, temerosos de que o conflito possa cruzar suas fronteiras.

Os EUA acusam as forças de Assad de matar 1.429 pessoas em um ataque com gás sarin no dia 21 de agosto. Referindo-se aos aliados regionais de Assad no Líbano e no Irã, Kerry disse: "É óbvio que, se não tomarmos uma ação, a mensagem para o Hezbollah, Irã e Assad vai ser que ninguém se importa que você violou um acordo de cem anos".

A guerra civil na Síria, afirmou Kerry, vai requerer uma solução política. "O que estamos buscando é fazer cumprir a norma no que diz respeito ao uso de armas químicas." Fonte: Dow Jones Newswires.