Kerry adverte Rússia sobre sanções mais severas

De acordo com o secretário, as manifestações pró-Rússia na sede do governo regional em Kharkiv e da administração regional em Donetsk foram artificiais e um pretexto para intervenção militar. Ele disse ainda que os EUA e seus aliados europeus estão unidos e dispostos a impor novas punições duras contra os setores de energia, bancário e de mineração russos se Moscou não respeitar a soberania da Ucrânia.

Kerry também afirmou aos senadores que irá se reunir na próxima semana na Europa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e as autoridades ucranianas. Ele salientou que a Rússia tem uma escolha e pode trabalhar com a comunidade internacional. Fonte: Associated Press.