Kerry anuncia viagens a países asiáticos O secretário de Estado americano, John Kerry, pretende visitar Coreia do Sul, Japão e China em meados de abril e, em junho, planeja um giro pelo Sudeste Asiático, onde deverá participar de uma cúpula regional. A decisão de Kerry fazer sua primeira viagem ao exterior para Europa e Oriente Médio após assumir o cargo tinha levantado dúvidas na Ásia sobre seu compromisso com a região. Segundo o Departamento de Estado, Kerry vai à reunião do G-8, em Londres, antes de seguir para Seul, Tóquio e Pequim.