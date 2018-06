Kerry aponta 'chance de transição' Em sua única referência à América do Sul na sabatina de ontem no Senado dos EUA, John Kerry, nomeado para chefiar o Departamento de Estado, declarou haver chances de "transição" na Venezuela e de melhoria na relação com Caracas. "Dependendo do que se passe na Venezuela, pode haver oportunidade para a transição." O governo venezuelano disse "lamentar" as declarações de Kerry sobre uma transição. / DENISE CHRISPIM MARIN