Kerry, Bibi e Bardo

Como é tradição nesses casos, o Departamento de Estado apressou-se em atenuar o impacto de sua afirmação, assegurando que a negociação estará limitada a representantes do regime de Damasco, que jamais haverá futuro para um ditador de tamanha brutalidade.

Simples lapso ou balão de ensaio? Seja como for, o mínimo que se pode afirmar é que, para o governo de Barack Obama, que há muito tempo pede a saída de Assad, a prioridade agora é a luta contra o Estado Islâmico.

Quanto ao desgaste que a bomba de Kerry já causou, serão consideráveis. De fato, não só os dois aliados europeus mais próximos dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, procuraram distanciar-se do que pareceu uma total reviravolta da posição americana, como um vento de pânico soprou sobre os reinos petrolíferos do Golfo Pérsico, enquanto a oposição síria no exílio criticava energicamente a traição.

Como se todos estes danos não fossem ainda suficientes, Bashar Assad declarou que dava pouca importância às palavras e esperava atos concretos, dando-se inclusive ao luxo de abater um drone americano que sobrevoava o noroeste da Síria, reduto da comunidade alauita à qual pertence o presidente sírio.

Israel e Palestina. Mal a emoção refluía, Binyamin Netanyahu foi triunfalmente reeleito primeiro-ministro d Israel. É ele o homem que os árabes responsabilizam pela interrupção do processo de paz e pela colonização desenfreada dos territórios palestinos ocupados. A decepção do americano Barack Obama com os resultados das eleições legislativas israelenses não bastou evidentemente para acalmar as apreensões palestinas.

Mais promissor, por outro lado, a longo prazo, é o feito conseguido pelos árabes cidadãos de Israel. Graças à reunião numa mesma coalizão de liberais, comunistas e islâmicos, estes, que representam um quinto da população israelense, puderam afirmar-se como a terceira força na Knesset, o Parlamento do país.

Entretanto, estes pontos de vista um tanto pessimistas não constituem a unanimidade entre os analistas árabes. Os céticos reconhecem indubitavelmente a preocupante realidade da guinada à direita do eleitorado israelense, fenômeno que as sondagens não haviam previsto. No entanto, ressaltam que, para os palestinos, a volta de Bibi poderá também oferecer as vantagens representadas pela política do pior.

Assim, uma vitória da União Sionista causaria uma demora de meses de atraso, anos talvez, até que a dupla Herzog-Livni chegue a concluir uma estratégia de negociação: isto, sem qualquer garantia de congelamento da colonização judaica da Cisjordânia.

Sem falar que o irredentismo de Netanyahu favorece, por sua natureza, as iniciativas dos palestinos junto à ONU e à justiça internacional buscando incriminar Israel.

Por fim, e como se o exemplo da Síria não fosse suficientemente eloquente, o massacre de turistas europeus perpetrado na quarta-feira por terroristas islamistas treinados na Líbia, em frente ao Museu do Bardo, em Túnis, lembrou da maneira mais brutal quão mortal é o extremismo religioso para as aspirações dos povos árabes à liberdade, à dignidade, à democracia.

O fato de esse ato bárbaro ter tido como cenário a Tunísia é duplamente entristecedor. De fato, o país é o berço das primaveras árabes que, em seguida, brotaram nesta parte do mundo.

Retrocesso. Depois de um período de flutuação e de uma efêmera tomada do poder pelas formações ligadas à Irmandade Muçulmana, a Tunísia parecia ter encontrado o equilíbrio e a serenidade com a recente eleição de um presidente anti-islâmico e a formação de um governo de união nacional que concede uma modesta participação aos partidos religiosos.

Não apenas o atentado do Museu do Bardo ameaça ser catastrófico para a economia tunisiana, que depende amplamente dos recursos do turismo, como golpeia no coração uma experiência tunisiana pacífica que o mundo árabe-muçulmano via como um modelo de transição política. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA