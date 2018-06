Kerry cai de bicicleta e é levado a hospital de Genebra

Atualizado às 10h12

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, quebrou o fêmur da perna direita ao cair de bicicleta na manhã deste domingo, 31, em Scionzier, na França e próximo à fronteira suíça. Ele foi levado de helicóptero para um hospital de Genebra. Kerry estava na Suíça para reuniões com uma delegação iraniana sobre o programa nuclear. Hoje, seu plano incluia uma viagem para Madri, onde estaria com o rei.

Em suas viagens, Kerry, de 71 anos, dedica parte do tempo a passeios de bicicleta, mas sempre é acompanhado por um forte esquema de segurança e até uma ambulância.

De acordo com autoridades dos EUA, o secretário volta ainda neste domingo ao país, onde receberá tratamento. "Hoje voltamos para Boston para tratamento no Hospital Geral de Massachusetts ", disse o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, que não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Segundo um funcionário, Kerry caiu em uma curva e nenhum outro ciclista ou veículo se envolveu na queda./ Com agência Reuters