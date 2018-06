Kerry cancela retorno aos EUA e permanece em negociações com Irã O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, cancelou seu retorno aos Estados Unidos para permanecer em negociações sobre o programa nuclear do Irã, que acontecem na Suíça. A decisão foi divulgada em meio a sinais de que as reuniões chegaram a um impasse, poucos dias antes do prazo final de 31 de março estabelecido para que se chegasse a um acordo preliminar.