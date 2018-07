Kerry chega ao Afeganistão para visita surpresa

Kerry chegou à capital afegã nesta segunda-feira para uma visita de 24 horas e deveria se encontrar com Karzai, líderes cívicos e outras autoridades para discutir a manutenção da assistência norte-americana ao país. Sua visita coincide com a entrega da direção de um importante centro de detenção para autoridades afegãs.

"Ele vai deixar claro que os Estados Unidos têm um compromisso duradouro no Afeganistão que vai além da transição e que sempre haverá solavancos nesta estrada", revelou aos jornalistas uma autoridade que viaja com Kerry.

A viagem acontece também depois de Karzai ter enfurecido autoridades norte-americanas ao acusar Washington de colaborar com insurgentes do Taleban para manter o Afeganistão fraco, mesmo com as pressões do governo Obama para entregar as responsabilidades de segurança para forças afegãs e pelo encerramento das missões de combate da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até o final do ano que vem. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.