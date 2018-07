Kerry chega ao Oriente Médio em nova missão diplomática

Kerry chegou à Jordânia nesta terça-feira, em sua sexta viagem oficial à região desde que assumiu o cargo mais importante de diplomacia norte-americana. Porém, ao contrário das visitas anteriores, desta vez ele não tem planos de ir até Israel ou aos territórios palestinos.

Em vez disso, ele vai se reunir com ministros dos países que formam a Liga Árabe para tentar fazer com que os dois lados voltem às negociações, além de discutir os acontecimentos no Egito e na Síria.

Em Amã, Kerry vai também se encontrar com o rei da Jordânia e com o ministro de Relações Exteriores do país, além de jantar com o líder palestino Mahmoud Abbas. O secretário de Estado norte-americano deve retornar aos Estados Unidos na quinta-feira. Fonte: Associated Press.